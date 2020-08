Uomini e Donne pronto per ripartire: i tre aspiranti tronisti, il nuovo corteggiatore di Gemma e la prima tronista trans (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo un'edizione nella quale Maria De Filippi si è ritrovata costretta a sperimentare a causa dell'emergenza sanitaria e di tutte le difficoltà logistiche che ne sono derivate (dal nuovo format, Corteggia con le Parole, al mix tra Trono Classico e Trono Over dopo il ritorno in studio), Uomini e Donne, nel corso di quest'estate, ha seminato non poco, osservando una pausa che è stata esclusivamente televisiva, al fine di raccogliere i frutti sperati con il ritorno in onda a settembre (il promo della nuova edizione è attualmente in rotazione). La pausa, come già anticipato, infatti, si è rivelata solamente televisiva perché il dating show, tramite Witty Tv e i canali ufficiali sui vari social, è stato attivo anche nei mesi estivi. pubblicato su TVBlog.it 26 agosto 2020 17:53. Leggi su blogo

