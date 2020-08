Università, da settembre riapertura in presenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'università pronta a ripartireDistanziamento e mascherine (portate da casa)Calo delle immatricolazioniL'università pronta a ripartireTorna su Da settembre ripartiranno in presenza le università italiane. Ad assicurarlo è stato il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, intervistato da Radio 24. Il titolare del dicastero ha chiarito che la Crui (Conferenza dei rettori italiani) ha caldeggiato un ritorno nelle aule universitarie in autunno. Che la presenza fosse fondamentale in questo grado di studi si era capito già qualche settimana fa, quando lo stesso ministro aveva chiarito «L'università non può prescindere dall'aula in presenza, ovvero il luogo in cui studenti e docenti si incontrano». Distanziamento e mascherine (portate da ... Leggi su studiocataldi

