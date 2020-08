Tuttosport - Dzeko convince più di Milik, ma il polacco continua ad aspettare la Juve (Di mercoledì 26 agosto 2020) In realtà la Juve ha per il momento accantonato l'idea Arek Milik e sta pensando ad altri attaccanti. Dzeko, ad esempio, convince di più, così come Jimenez, il sogno, che però costa 70 milioni. Leggi su tuttonapoli

susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Dzeko convince di più la Juve, ma Milik continua ad aspettare il club bianconero - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Dzeko convince di più la Juve, ma Milik continua ad aspettare il club bianconero - napolimagazine : TUTTOSPORT - Dzeko convince di più la Juve, ma Milik continua ad aspettare il club bianconero - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Dzeko convince di più la Juve, ma Milik continua ad aspettare il club bianconero - mik__ka : @DFDYR98 Ma no. Io mio tweet si prende chiaramente gioco di Tuttosport (anche se la colpa e della Roma). Mi ci è an… -