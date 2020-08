Scuola: test sierologici ai prof, febbre misurata a casa e scuolabus. È scontro su tutto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Elementary age student walks to class through school corridors. Tra le priorità per far ricominciare la Scuola in sicurezza, c’è senz’altro quella dei test sierologici per gli insegnanti e per il personale scolastico. Leggi anche › Scuola, se il figlio è positivo congedi e smart working per i genitori. test sierologici per i docenti › Ritorno a Scuola: che cosa fanno i Paesi dell’Unione Europea? I test sierologici non piacciono a tutti Ma la grande operazione di screening non comincia benissimo. Intanto, secondo ... Leggi su iodonna

Agenzia_Ansa : Positivi i risultati di 20 test sierologici tra il personale scolastico in Umbria. Ora sono in isolamento in attesa… - Agenzia_Ansa : Da oggi è possibile per tutto il personale scolastico effettuare il test sierologico. E' su base volontaria. #ANSA… - Piu_Europa : Una proposta concreta per la scuola ? #TESTINPOOLING (test in gruppo da 30 da fare periodicamente a studenti e inse… - baronemarco80 : A mio parere dovrebbero farli anche agli studenti, almeno a quelli delle superiori, i test. Dovrebbero renderli obb… - pizia21 : @MarraGia I test andrebbero fatti a scuola una volta a settimana. Come credo facciano negli ospedali. Anche qui la… -