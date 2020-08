Rrahmani: “La difesa a quattro non è un problema, Napoli la mia prima scelta” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arrivato lo scorso gennaio dall’Hellas Verona, Amir Rrahman si presenta oggi in conferenza stampa insieme a Victor Osimhen. Queste le parole del nuovo acquisto del Napoli: “Napoli è stata la mia prima scelta, il club aveva palesato il suo interesse da molto tempo e poi hanno avuto dei contatti con il mio agente. Non ho pensato ad altro che venire qui, ero sicuro. L’anno scorso con l’Hellas ho fatto dei numeri alti, questo dimostra il gioco che avevamo. Mi reputo un calciatore aggressivo, bravo nei duelli aerei ma anche in quelli bassi. difesa a 4? Non sarà un problema, sono bravo e mi so adattare alle richieste dell’allenatore. Anche in nazionale gioco con la difesa a quattro, e in carriera c’ho già giocato ... Leggi su alfredopedulla

sscnapoli : ?? Domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA - La presentazione di Osimhen e Rrahmani: 'Napoli, che bello essere qui, grazie ai tifosi! Decisivi ADL e… - BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: #Rrahmani: “Il #Napoli ha parlato con il mio procuratore, sono stati interessati. Sono stati la mia prima scelta, non… - BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: #Rrahmani: “Giocare da esterno di difesa? Anche con la Dinamo Zagabria ho giocato sette partite da terzo di sinistra.… - SeEarn : RT @NCN_it: #RRAHMANI SI PRESENTA: «#NAPOLI LA MIA PRIMA SCELTA DA SEMPRE. RUOLO? POSSO GIOCARE ANCHE IN UNA DIFESA A QUATTRO...» #Casteld… -

Ultime Notizie dalla rete : Rrahmani “La 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista