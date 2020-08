Rivaldo su Messi: «Un dramma se dovesse lasciare il Barcellona» (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ex fantasista brasiliano ha parlato del possibile addio di Messi al Barcellona Rivaldo, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, ai microfoni di Betfair ha commentato il possibile addio di Lionel Messi alla squadra blaugrana. «Se Messi dovesse lasciare gratis, sarebbe un dramma per il Barcellona. È triste vederlo andar via così. È un momento complicato ma sarebbe un dramma se andasse via gratis per il Barcellona, perdere la sua stella senza ricevere nulla in cambi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La notizia dell'imminente addio di Messi al Barcellona, ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche a Recife: città brasiliana, che 48 anni fa vide nascere la stella Rivaldo. "Mi dispiace vedere ch ...

Rivaldo sull’addio di Messi: “È tremendo perdere una stella come lui senza guadagnare niente”

L’ex calciatore di Milan e Barcellona, Rivaldo, commenta la decisione di Lionel Messi di lasciare il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Fanpage: “Perdere Messi in questo modo sarebbe ...

