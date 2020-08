RC Auto: i bilanci delle compagnie ai tempi del Coronavirus, la guerra dei numeri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono noti a tutti i disagi conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 che sta contrassegnando questo 2020. Di certo i più significativi si sono avuti durante il periodo di quarantena, che ha costretto tutti i cittadini a limitare drasticamente gli spostamenti sul territorio per limitare le possibilità di contagio da Coronavirus. Secondo i dati resi noti dal Centro Studi Sna (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) le imprese assicurative, durante il lockdown, avrebbero risparmiato quasi 30 milioni di euro al giorno, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro. E’ evidente, infatti, che la riduzione dell’80% dei mezzi circolanti, ha determinato il crollo verticale del numero dei sinistri e, di conseguenza, la quasi totale assenza di richieste di risarcimento. Infatti, se in media sono circa 6 mila i sinistri denunciati ogni giorno ... Leggi su leggioggi

Una volta si diceva che quando c’è la passione, si passa sopra a qualsivoglia difetto. Per la serie di Project Cars si potrebbe fare un discorso simile. Due capitoli all’attivo che si sono posti l’ard ...

L'incidente è avvenuto in Corso Umberto. Gli occupanti del mezzo a due ruote hanno riportato importanti fratture e lesioni E’ di due giovani in prognosi riservata all’ospedale di Agrigento il bilancio ...

