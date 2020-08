PS4: annunciati oggi i giochi gratis di settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Appassionati di esports manca sempre meno al consueto annuncio mensile di Playstation Plus riguardo ai giochi gratis di settembre 2020! Per questo mese Sony non ha rilasciato alcuna anticipazione, ci è quindi toccato aspettare fino all’ultimo sperando che il prescelto sia proprio il gioco che desideriamo. Secondo il solito calendario doveva essere proprio oggi mercoledì 26 agosto il giorno dell’annuncio e così è stato, la precisione giapponese non è venuta meno. Per settembre i titoli scelti sono due: stiamo parlando di Street Fighter V (Edizione PlayStation Hits) e PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds. Nessuno dei rumors circolati quindi si è quindi verificato. Nessuno dei due ha bisogno di descrizioni o anticipazioni essendo due ... Leggi su esports247

