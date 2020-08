Possono spiarci dal nostro cellulare? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gli smartphone e i cellulari sono di fatto una estensione del nostro corpo e della nostra quotidianità. Sanno tutto di noi. Custodiscono tutta la nostra vita. I nostri dati, le nostre abitudini, le nostre confessioni, le nostre immagini, le nostre passioni e i nostri segreti anche quelli inconfessabili.L'obsoleto e anacronistico diario segreto con il lucchetto è di fatto stato sostituito da questo strumento digitale. La differenza?Il diario ci permetteva di esercitare il nostro libero arbitrio, di scegliere e di decidere cosa "registrare" della nostra vita, mettendo nero su bianco i nostri pensieri su quelle pagine custodite e protette da una piccolissima chiave di latta e preoccupandoci di nascondere lo stesso diario in luoghi sicuri dentro la nostra stanza. I cellulari non ci danno la stessa libertà e non ci assicura la stessa ... Leggi su panorama

panorama_it : Sanno tutto di noi. Custodiscono la nostra vita, i nostri dati e le nostre abitudini. Ma i nostri smartphone non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Possono spiarci Check Point: i telefoni Android possono spiare gli utenti ovunque Lineaedp.it Trump passa all'attacco "Attenti, vogliono truffarci"

"Avevano provato a spiarci le scorse elezioni e li abbiamo beccati, questa volta vogliono truffarci con il voto per posta". E' il filo conduttore di Donald Trump nella sua inaugurazione della conventi ...

Trump infuoca la convention che lo incorona, "Dem vinceranno solo con i brogli"

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, si è preso tutta la scena fin dall'apertura della convention repubblicana di Charlotte, nella Carolina del Nord. La notizia è lui, non poteva essere altrim ...

"Avevano provato a spiarci le scorse elezioni e li abbiamo beccati, questa volta vogliono truffarci con il voto per posta". E' il filo conduttore di Donald Trump nella sua inaugurazione della conventi ...AGI - Il presidente americano, Donald Trump, si è preso tutta la scena fin dall'apertura della convention repubblicana di Charlotte, nella Carolina del Nord. La notizia è lui, non poteva essere altrim ...