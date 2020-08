Porsche Carrera Cup, il Team Q8 High Perform a caccia del terzo podio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la pausa estiva, la Carrera Cup Italia riaccende i motori per il doppio appuntamento di Imola. Sul leggendario Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che quest’anno ospiterà la F1 per la prima volta dal 2006, il Team Q8 High Perform si pone l’obiettivo di centrare il terzo podio consecutivo nel monomarca Porsche. Grazie al talento ed all’esperienza di David Fumanelli, la scuderia è in piena lotta per il campionato, in una sfida che si preannuncia apertissima. Il Team Q8 High Perform OK a Misano nella Porsche Carrera Cup Italia Il round precedente di Misano è stato positivo per Fumanelli ed il suo Team. Al termine delle due gare ... Leggi su sport.periodicodaily

