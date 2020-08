"Pietruzze" nel corpo di Gioele, non aveva più né gambe né braccia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel corpicino dilaniato del piccolo Gioele c'erano delle Pietruzze che potrebbero essere utili ai periti nominati dalla Procura di Patti (Messina) per stabilire il luogo della morte del bambino ma anche la data del decesso. È quanto emerso dalla tac eseguita al Policlinico di Messina prima dell' autopsia. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la tac sui resti del piccolo Gioele è servita per effettuare dei "rilievi antropometrici", come ha spiegato Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che partecipa all' autopsia. Dall' autopsia sul piccolo Gioele è emerso che il cadavere "è abbastanza compromesso". "Allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere sale indagini specialistiche". Così ... Leggi su iltempo

Adnkronos : #Gioele, la Tac: 'pietruzze' nel corpo del bambino - codeghino10 : RT @ilgiornale: La Tac effettuata sul piccolo Gioele ha evidenziato alcune pietruzze nel corpo del bambino. Potrebbe aiutare a capire il lu… - bizcommunityit : Dj morta, iniziata l'autopsia su Gioele: la tac rileva pietruzze nel corpo del bambino. Legale famiglia: cadavere c… - ilgiornale : La Tac effettuata sul piccolo Gioele ha evidenziato alcune pietruzze nel corpo del bambino. Potrebbe aiutare a capi… - Natalia62151318 : RT @giornali_it: 'Pietruzze nel corpicino di Gioele'. Le prime tracce che emergono dall'autopsia #26agosto #QuotidianiNazionali #LaRepubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietruzze nel Caso Viviana Parisi, trovate “pietruzze” nel corpo del piccolo Gioele: potrebbero consentire di individuare luogo e momento della morte Stretto web La morte di Viviana e Gioele, cominciata l’autopsia sul corpo del piccolo

In base ai risultati della tac, nel corpicino c’erano delle pietruzze che potrebbero essere utili per stabilire il luogo e la data della morte È cominciata l’autopsia sui resti del piccolo Gioele Mond ...

il procuratore di patti angelo cavallo sul luogo dove sono stati ritrovati i resti di gioele

È iniziata l'autopsia sui resti di Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l'incidente avvenuto sulla ...

In base ai risultati della tac, nel corpicino c’erano delle pietruzze che potrebbero essere utili per stabilire il luogo e la data della morte È cominciata l’autopsia sui resti del piccolo Gioele Mond ...È iniziata l'autopsia sui resti di Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l'incidente avvenuto sulla ...