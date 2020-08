Paura per un anziano disperso: recuperato dai Vigili del Fuoco (Di mercoledì 26 agosto 2020) Attimi di Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 25 agosto, alle ore 17:20 circa, per un uomo italiano di 83 anni disperso a Rocca di Papa, in via dei Laghi. L’anziano è stato localizzato dal personale dei Vigili del Fuoco del nucleo Saf e dalla squadra di Marino: successivamente è stato recuperato con l’elicottero Drago tramite la manovra con verricello. L’uomo è stato elitrasportato presso l’aeroporto di Ciampino ed è stato affidato alle cure del personale del 118. Fortunatamente è in condizioni discrete di salute. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

NicolaPorro : Il Corsera continua a metterci paura sul #COVID19 mentre il suicidio di un imprenditore per la crisi non sembra far… - repubblica : Orsi, non chiamatele aggressioni: 'Vogliono difendere i piccoli o reagiscono per paura' - GiovanniToti : Venerdì incontreremo i sindaci, le province e le aziende di trasporto per fare il punto. Proveremo con tutti i mezz… - pietro_sistema : RT @MoriMrc: Ennesima prova che tutto quello che scrivono e dicono i media sul covid sono semplici cazzate per tenere alta la paura per un’… - CorinneFilippo : Essere femministi è una cosa per tutti non per le sole donne. Non abbiate paura di rinunciare ai vostri privilegi ?? -