Nanni: Di Maio venga a vivere una settimana a Roma Est (Di mercoledì 26 agosto 2020) – “Che la Raggi voglia ricandidarsi non mi sorprende, la sua incapacità è tale che non si rende neanche conto dello stato in cui versa la città. Ma che poi ci sia chi, come Luigi Di Maio, la sostenga in questa scelta, mi ricorda il copione di un film tra l’horror e il demenziale”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. “Mi permetto di ricordare a questi improvvisati rappresentanti delle istituzioni, che questa notte, per l’ennesima volta i cittadini di Roma Est hanno dovuto fare i conti con le esalazioni e i roghi tossici, nonostante gli ampi poteri conferiti ai sindaci per garantire la sicurezza dei cittadini. Ma il problema non è solo la Raggi, è tutta l’amministrazione che doveva essere quella del cambiamento ed è diventata ... Leggi su romadailynews

initalianews : #Roma, #Nanni: «#DiMaio venga a vivere una settimana a Roma Est». #26agosto #Raggi -

