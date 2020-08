MercatoNBA – Sixers, il gm Brand fa chiarezza: “ecco il futuro di Embiid e Simmons” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la cocente eliminazione dai Playoff, arrivata con un netto sweep da parte dei Celtics, in casa Sixers è ora di pensare al futuro. Brett Brown ha pagato per tutti, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare la franchigia. Uno fra le due stelle Joel Embiid e Ben Simmons potrebbero finire in qualche trade per aprire un nuovo corso, dopo il tanto decantato ‘The Process’ che non ha dato, fin qui, i frutti sperati. Il gm Elton Brand è però intervenuto in prima persona a fare chiarezza sul futuro dei due talenti di Philly: “non sto cercando di scambiare Ben Simmons e Joel Embiid. Sto cercando di renderli complementari per poterli far giocare meglio in campo. Il mio obiettivo è continuare a far progredire questa ... Leggi su sportfair

