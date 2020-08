Lavello, pazza idea: la coppia Moggi e Zeman (Junior) alla guida del club (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luciano Moggi e Zeman, non certo un binomio che storicamente ha un buon feeling. Ma per il Lavello, squadra che milita in Serie D, potrebbe essere la coppia del futuro. L'ex dirigente della Juventus e il figlio di Zdenek Zeman, Karel, potrebbero ritrovarsi alla guida del club.Moggi e Zeman al LavelloIl Lavello, squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie D, sta preparando i primi due colpi di mercato e non si tratta di calciatori. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il futuro allenatore del club potrebbe essere il figlio di Zdenek Zeman, Karel, che nella scorsa stagione ha allenato l'ACR Messina. Ma c'è di più. Nelle ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lavello, pazza idea: la coppia Moggi e Zeman (Junior) alla guida del club - -

Ultime Notizie dalla rete : Lavello pazza Lavello, pazza idea: la coppia Moggi e Zeman (Junior) alla guida del club ItaSportPress