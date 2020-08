Lago Maggiore in fase di “magra”: massima attenzione sul prossimo weekend (Di mercoledì 26 agosto 2020) massima attenzione da parte dell’Autorità Distrettuale del fiume Po sul prossimo weekend che, secondo le previsioni delle Agenzie Regionali rilevate nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare la fine della stagione estiva, dando anche “sollievo” al Lago Maggiore, oggi a quote bassissime di acqua invasata (-30,5 cm sotto la media con cali di 3-4 cm al giorno) e soprattutto ai corsi d’acqua Appenninici. I corsi d’acqua, beneficiando delle piogge dello scorso weekend, sono tornati comunque in parte sopra la quota minima registrata nelle settimane precedenti (tra questi Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio). In riferimento al Lago Maggiore, ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Lago Maggiore sempre più basso, ora meno acqua ai canali irrigui della pianura - CarlottaMiller_ : RT @CorriereTorino: Scarse piogge, Lago Maggiore vicino ai minimi storici - CorriereTorino : Scarse piogge, Lago Maggiore vicino ai minimi storici - hedilamnna : RT @AnettKirchner: Ricordi dell'#Umbria. Ogni mercoledì una foto. Oggi: Isola Maggiore (Lago #Trasimeno). Buona giornata !!! - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Lago Maggiore sempre più basso, ora meno acqua ai canali irrigui della pianura -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Maggiore Estate: Adbpo, situazione Lago Maggiore ancora preoccupante - Piemonte Agenzia ANSA Shopping targato Forte dei Marmi a Baveno

Sabato 29 agosto, Il Mercatino da Forte dei Marmi è a Baveno. Baveno – Dopo un’estate fitta di appuntamenti, prosegue anche a fine agosto, il tour dello shopping 200% Forte dei Marmi nelle nostre più ...

Estate: Adbpo, Lago Maggiore vicino ai minimi storici

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - La situazione del Lago Maggiore "continua a destare preoccupazione" (insieme a quella del lago di Como) dal punto di vista del livello ma le condizioni meteo attese per il pr ...

Sabato 29 agosto, Il Mercatino da Forte dei Marmi è a Baveno. Baveno – Dopo un’estate fitta di appuntamenti, prosegue anche a fine agosto, il tour dello shopping 200% Forte dei Marmi nelle nostre più ...(ANSA) - TORINO, 26 AGO - La situazione del Lago Maggiore "continua a destare preoccupazione" (insieme a quella del lago di Como) dal punto di vista del livello ma le condizioni meteo attese per il pr ...