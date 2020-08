La Notte della Taranta su Rai2 con Gianna Nannini, Diodato e Mahmood (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Notte della Taranta su Rai2, nella seconda serata del 28 agosto. Lo show, registrato a Melpignano, approda quindi in televisione con la scenografia di Giancarlo Sforza, l'Orchestra Popolare e dell'Orchestra Roma Sinfonietta dirette dal maestro Paolo Buonvino. La edizione numero 23 della Notte della Taranta è stata organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid, così come disposto dal Decreto. Il racconto della serata è affidato alla voce di Sergio Rubini, divisa tra la storica location dell'ex Convento degli Agostiniani e le piazze notturne. L'invito fatto al telespettatore è quello di compiere un viaggio nella memoria della Taranta. A fare da colonna sonora ... Leggi su optimagazine

