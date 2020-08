Just Dance 2021 arriva a Novembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ubisoft annuncia che Just Dance 2021, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre, sarà disponibile dal12 Novembre 2020 per Nintendo Switch , PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One e Stadia. Just Dance 2021 sarà disponibile anche per Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console. Just Dance è diventato un fenomeno mondiale con oltre 135 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 70 milioni di unità vendute**. Quest’anno, Just Dance 2021 offrirà ai giocatori ancora più modi per ballare: Oltre 40 nuovi brani e universi – In Just ... Leggi su gamerbrain

