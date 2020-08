Incidenti: cade dalla moto e muore nel milanese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Questa mattina alle 7 a San Giuliano milanese (Milano) un uomo di 62 anni è morto cadendo dalla moto. I sanitari hanno trovato il motociclista in viale dei Platani, nella frazione di Pedriano, già in arresto cardio-circolatorio. Non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente, visto che non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sono intervenuti i carabinieri. Leggi su iltempo

