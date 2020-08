Impatto in auto con la mamma: "Così è morto il piccolo Gioele" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Valentina Dardari Prende sempre più corpo la tesi che il bambino sia morto a causa dell’Impatto della vettura guidata dalla madre contro un furgoncino dell’Anas Il piccolo Gioele potrebbe davvero essere morto a causa dell’incidente avvenuto tra l’auto guidata dalla madre Viviana e il furgoncino dell’Anas. L’Impatto, avvenuto nella galleria dell’autostrada A20 Messina-Palermo, non sarebbe stato lieve. Dai rilievi sulla Opel Corsa erano emerse sei tracce biologiche appartenenti probabilmente al bimbo di 4 anni, i cui resti erano stati trovati lo scorso 18 agosto nella boscaglia di Caronia. Poco lontano dal luogo dove l’8 agosto era stato rinvenuto anche il cadavere della dj ... Leggi su ilgiornale

"Gioele deceduto dopo lo scontro", l'esame sull'auto di Viviana riapre la pista dell'incidente

