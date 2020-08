Immigrati, scontro totale tra Musumeci e Conte. Governo pronto a impugnare l’ordinanza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – E’ scontro totale tra Nello Musumeci e il Governo giallofucsia. Dopo che il presidente della Regione Sicilia ha emanato un’ordinanza per svuotare hotspot e centri di accoglienza dell’isola dagli Immigrati stipati in condizioni che non rispettano le norme anti-Covid e ieri in serata ha inviato una nota di diffida alle Prefetture per l’esecuzione di quanto ha disposto, a quanto pare l’esecutivo Conte sarebbe pronto a impugnare l’ordinanza. Sì, perché sebbene Musumeci abbia più volte spiegato che in quanto responsabile della Sanità regionale ha il dovere di far rispettare le disposizioni anti-contagio anche nei centri di accoglienza (spesso i clandestini ... Leggi su ilprimatonazionale

JohSogos : RT @IlPrimatoN: Il governatore siciliano Musumeci intima alle Prefetture di eseguire l'ordinanza e svuotare i centri di accoglienza https:… - IlPrimatoN : Il governatore siciliano Musumeci intima alle Prefetture di eseguire l'ordinanza e svuotare i centri di accoglienza - FrankZanata : RT @bobinetv: Immigrazione: è scontro fra @LegaVdA, #RaVdA e Rete Antirazzista #valledaosta #politica - - bobinetv : Immigrazione: è scontro fra @LegaVdA, #RaVdA e Rete Antirazzista #valledaosta #politica - - MDragonil : @nattydoctor @Corriere E comunque quello che questo sistema sta alimentando è anche lo scontro fra Nazioni. Il gove… -