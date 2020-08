Il San Raffaele conferma: Briatore positivo al tampone (Di mercoledì 26 agosto 2020) La nota diramata dall’Irccs chiarisce il caso Briatore. L’imprenditore “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo”. Leggi su laprimapagina

