Genoa, il saluto di Nicola: «Grazie per questi 7 mesi bellissimi» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Davide Nicola, ufficialmente non più l’allenatore del Genoa, ha salutato il club rossoblù Con un comunicato ufficiale, il Genoa ha comunicato che Davide Nicola non è più l’allenatore. Con un messaggio sul suo profilo Instagram, il tecnico ha voluto salutare la squadra rossoblù. «I risultati si ottengono in team e Grazie al Team ne abbiamo raggiunto uno a cui tenevamo con tutti noi stessi: la permanenza del Genoa in Serie A. È stato in tutto e per tutto un successo di squadra: Presidente, Società, Dirigenza, Staff, Calciatori ed ogni singola persona del Genoa con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare in questi sette lunghi bellissimi ... Leggi su calcionews24

gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Genoa, Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra: il saluto del club - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Genoa, Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra: il saluto del club -