El Pais: “Messi non avrà problemi dalla FIFA a liberarsi a zero” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dal sito de El Pais emergono sviluppi sulla vicenda Messi-Barcellona. “L’aspirazione di Leo Messi è quella di giocare per una squadra diversa dal Barça nella prossima stagione 2020-2021 e non avrà problemi ad ottenere il trasferimento dalla FIFA che permetterà di cambiare club in quanto non competente. Negli ultimi 15 anni non c’è giurisprudenza contraria, né dall’ente che governa il calcio mondiale, né dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS). È quanto assicurano a questo giornale fonti vicine alla stessa FIFA. Il processo per ottenere il trasferimento non andrebbe al di là di quanto necessario per registrare la documentazione pertinente delle parti ed essere verificato dal sistema di trasferimento (TMS), ... Leggi su alfredopedulla

