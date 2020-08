"Di Maio o Carlo Conti?". Esplode l’ironia social (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesca Galici Abbronzatura eccessiva per Di Maio al ritorno dalle vacanze ed Esplode l'ironia sui social, con divertenti battute che paragonano il ministro ai più svariati personaggi Al di là del dibattito politico ed economico sull'incontro tra il ministro degli esteri italiano, Luigi Di Maio, e il suo omologo cinese, Wang Yi, la maggior parte degli italiani oggi è interessata a un altro aspetto di quell'incontro. Certo, il dibattito sull'alleanza cino-italiana è importante, così come lo sono gli accordi economici firmati per gas e industria alimentare ma gli italiani sono stati colpiti più che altro dalla straordinaria nuance dell'abbronzatura di Luigi Di Maio. Un colorito intenso e marcato quello del ministro degli esteri italiano, che contrasta ... Leggi su ilgiornale

DesuMoeLee : RT @TristeMietitore: Praticamente se Carlo Conti e Luigi Di Maio fanno una fusione con gli orecchini Potara esce fuori Denzel Washington. - minikmiky : RT @ToniaPeluso: Di Maio così insignificante che si abbronza di un colore imbarazzante e in tendenza invece che lui ci finisce Carlo Conti… - Fef58 : RT @claudio_2022: Di Maio abbronzatissimo. Social scatenati: “E’ Obama o Carlo Conti?” - LucaCharmedFan : RT @perchetendenza: 'Carlo Conti': Per i commenti riguardo l'abbronzatura di Luigi Di Maio - Cosmicpolitan_ : RT @ToniaPeluso: Di Maio così insignificante che si abbronza di un colore imbarazzante e in tendenza invece che lui ci finisce Carlo Conti… -