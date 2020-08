Conte resta all’Inter: “Incontro costruttivo, strategia condivisa” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Antonio Conte resta all'Inter e guiderà la squadra anche nella prossima stagione. L`esito dell`incontro con il presidente Zhang è stato positivo. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell`Inter: "L`incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto". La conferma di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter segna un punto di incontro totale: anche l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio continueranno a far parte della dirigenza dell'Inter. Poche ma significative parole quelle dell'amministratore delegato dell'Inter, Antonello, all'uscita dalla villa dove è avvenuto il vertice con ... Leggi su ilfogliettone

Gazzetta_it : #Conte - @inter, fumata bianca! L'allenatore resta. Il club: 'Incontro costruttivo, nel segno della continuità e de… - PIERPARDO : Quindi #Conte resta all' #Inter. Soluzione logica dopo una buona stagione. Conviene all'Inter ma soprattutto all'al… - SkySport : Inter-Conte, l'allenatore resta - infoitsport : Conte resta, il merito di Zhang ed il punto sul mercato: prima delle vacanze un nuovo incontro - mrandroid02 : Ufficiale, Conte resta all'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Conte resta

Adnkronos

Tanti avvenimenti importanti nella giornata di mercoledì. Spazio sui quotidiani in edicola soprattutto alla clamorosa storia di Messi, che ha comunicato al Barcellona la sua volontà di andare via. Poi ...La cosa da capire è se l’Inter continua con Conte o viceversa. Fino in fondo non lo sapremo mai e forse non è nemmeno così interessante. L’effetto materiale è che non cambia niente, restano tutti ai l ...