Caccia alle balene in Norvegia, l'allarme: "Uccise 480 balene in un solo anno"

La notizia sulla Caccia alle balene in Norvegia sconvolge il mondo, si parla di oltre 400 esemplari uccisi in un solo anno. Cacciare le balene è vietato. Sono animali magnifici, possenti e anche molto a rischio. La loro vita è appesa ad un filo e, soprattutto in determinate aree non protette, c'è ancora chi cerca …

Cacciare le balene è vietato. Sono animali magnifici, possenti e anche molto a rischio. La loro vita è appesa ad un filo e, soprattutto in determinate aree non protette, c’è ancora chi cerca di pescar ...

Trentino, carabiniere vicentino attaccato dall’orso ad Andalo: «Ho lottato, sono salvo grazie agli amici»

«Sono stati minuti di terrore, se non fossero arrivati i ragazzi ad aiutarmi non sarei vivo». La paura è stata tanta, ma il tono di voce è pacato e non lascia spazio a variazioni di intensità. Raggiun ...

Cacciare le balene è vietato. Sono animali magnifici, possenti e anche molto a rischio. La loro vita è appesa ad un filo e, soprattutto in determinate aree non protette, c'è ancora chi cerca di pescar ...

«Sono stati minuti di terrore, se non fossero arrivati i ragazzi ad aiutarmi non sarei vivo». La paura è stata tanta, ma il tono di voce è pacato e non lascia spazio a variazioni di intensità. Raggiun ...