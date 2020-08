Briatore parla dall’ospedale: «Ho solo una prostatite. Io positivo al Coronavirus? Può darsi» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore ha provato a tranquillizzare sulle sue condizioni, dopo il ricovero al San Raffaele di Milano da alcuni giorni. «Ho solo una prostatite forte», ha detto a Candida Morvillo del Corriere della sera, spiegando che è arrivato in ospedale la sera di domenica 23 agosto. L’imprenditore però è stato fumoso a proposito delle notizie emerse nelle ultime 24 ore che lo danno positivo al Coronavirus e ricoverato in condizioni «serie» con i sintomi di una polmonite. «Intanto che ero qui – ha aggiunto – ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo». Certo lui stesso non esclude che si sia potuto contagiare dopo essere stato al Billionaire in Sardegna con il pienone degli ultimi giorni: «Può ... Leggi su open.online

