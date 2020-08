Bebe Vio e le Paralimpiadi: «Faccio sport grazie a Zanardi e Pistorius» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Queste settimane di agosto avrebbero dovuto essere quelle dei giochi paralimpici dopo quelli dell’olimpiade a Tokyo. Il Covid ha fermato entrambi, ma non lo voglia di fare e vedere sport. Netflix dedica, proprio in questi giorni un documentario alla storia delle Paralimpiadi, Rising Phoenix, la fenice che risorge, disponibile dal 26 agosto. Fra i protagonisti, del film diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, c’è Bebe Vio, un oro e un bronzo nel fioretto femminile paralimpico ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 e più volte campionessa del mondo. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Vio Bebe Vio e l'allenamento in piscina: "Mi sento molto la Sirenetta" Repubblica TV Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi 2020

La trama di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi (2020). Il film racconta la straordinaria storia dei Giochi Paralimpici. Dalle macerie della seconda guerra mondiale al terzo evento sportivo p ...

Bebe Vio e il tramonto che fa felice un’isola

Tantissime visualizzazioni e commenti. La foto del tramonto sul Volterraio pubblicata da Bebe Vio, campionessa di scherma e ormai elbana di adozione, hanno riempito di orgoglio l’isola.

