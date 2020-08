Barcellona, Azpitarte: “Messi all’Inter? Se vuole ritirarsi in una squadra inferiore…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non è la prima volta che Vicente Azpitarte provoca apertamente l’Inter. Il delegato della Giunta dell’Andalusia Madrid ha nuovamente colpito su Inter il club nerazzurro, collegandosi alle voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi alla corte di Antonio Conte: “Messi ha fondamentalmente due opzioni: continuare in un progetto vincente come quello del PSG o del Manchester City. Pensare di ritirarsi in una squadra inferiore come LA Galaxy, Vissel Kobe, Al-Assad o Inter“. Messi tiene básicamente dos opciones: Seguir en un proyecto ganador como el PSG o el City. Empezar su retirada en un equipo inferior como LA Galaxy, Vissel Kobe, Al-Assad o el Inter de Milán. — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) August 25, 2020 Leggi su sportface

