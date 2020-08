«Al Billionaire dicevamo ai clienti di mettere la mascherina, ma quelli se ne fregavano» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Su La Stampa la testimonianza di una delle cameriere del Billionaire, il locale di Briatore in Costa Smeralda, Sardegna, diventato ormai un focolaio di Covid. «La serata si svolgeva semplicemente come una cena, con spettacoli tra una portata e l’altra. Non so se il contagio tra i colleghi sia avvenuto nel locale o nelle abitazioni. All’interno e nelle sale tutti i dipendenti avevano l’obbligo di indossare le mascherine, qualche cliente però se ne fregava. Ma quella è gente che tira fuori tanti soldi e alla fine ha sempre ragione. A fine serata tanti pretendevano di ballare e nessuno si poteva permettere di fermarli. Al massimo, comunque, si ballava intorno ai tavoli, tutti piazzati nel rispetto delle distanze di sicurezza». Un altro collaboratore del locale parla al Fatto Quotidiano. «Il virus in Costa ... Leggi su ilnapolista

