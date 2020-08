Addio Messi, il saluto di Del Piero: “Per ogni fine c’è un nuovo inizio. In bocca al lupo Leo!” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ex numero 10 della Juventus e Campione del Mondo 2006, Alessandro Del Piero, ha voluto salutare il diez argentino Leo Messi in merito al suo prossimo Addio al Barcellona. Del Piero ha postato una Instagram stories tramite il suo profilo. “Per ogni fine c’è un nuovo inizio. In bocca al lupo Leo!” Foto: Facebook L'articolo Addio Messi, il saluto di Del Piero: “Per ogni fine c’è un nuovo inizio. In bocca al lupo Leo!” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

