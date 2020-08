Zoomarine, sospeso il provvedimento di chiusura. FdI: «È un altro schiaffo ai grillini» (Di martedì 25 agosto 2020) Il Tar del Lazio ha sospeso, per mancanza dei presupposti di legge, il provvedimento con il quale il Comune di Pomezia aveva imposto la chiusura per 5 giorni del parco Zoomarine. Secondo quanto si evince da una nota diffusa da Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine Italia SpA, «i controlli delle autorità hanno riscontrato il rispetto delle disposizioni in materia anti covid». L’Ad Lenzi Esprime soddisfazione per la decisione del Tar e aggiunge che «la tutela della salute dei visitatori e di tutti i lavoratori, nonché degli animali ospitati è sempre stata la nostra priorità e continuerà ad essere l’unica mission di Zoomarine e di Dolphin Company». Zoomarine, intervengono gli esponenti di ... Leggi su secoloditalia

