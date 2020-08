Verità per Giulio Regeni: compromesso il diritto alla difesa. Intervenga il CNF e il Ministero della Giustizia (Di martedì 25 agosto 2020) Il 2020 doveva essere l'anno della verità processuale per Giulio Regeni. Ad oggi si è rivelato essere come l'anno del diritto alla difesa negata e paradossalmente ciò accade proprio nel periodo in cui il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato il 2020 l'anno dell'Avvocato in pericolo. E' stato denunciato una pluralità di volte che il diritto alla difesa per Giulio è fortemente compromesso. Ancora oggi l'avvocato Alessandra Ballerini non sa se può mettere piede in (...) - Tribuna Libera / Egitto, Avvocati, Avvocatura, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

fffitalia : #Verona Gli effetti della Crisi Climatica si fanno sentire, sempre più frequenti e sempre più devastanti. Smettete… - FidanzaCarlo : Di politicamente corretto si muore... e già oggi l’#Europa e l’#Occidente non se la passano per niente bene. Serve… - AlbertoBagnai : Infallantemente, la lista di quelli con la verità in tasca va sullo zero virgola, e questo non aiuta chi in contest… - abboapk : RT @HuffPostItalia: Segreto di Stato per altri 8 anni su Ustica, 'la verità farebbe male' - iSim86 : Vi ho inondato di foto in questi giorni. La verità è che al di là delle foto sento di avere davvero poco da dire, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Verità per Juan Carlos, la verità dell’amante Corinna Larsen: «Voleva sposarmi» Corriere della Sera