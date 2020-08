Usain Bolt positivo al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 e dei 200 metri, ha mandato un videomessaggio a tutti i suoi fan. L'ex velocista giamaicano ha effettuato il tampone per l'individuazione del Covid-19 e sta aspettando il risultato. Attualmente non ha sintomi, ma è in isolamento precauzionale. Il contagio potrebbe essere avvenuto alla festa per i suoi 34 anni, venerdì scorso, a cui erano presenti anche Leon Bailey, 23enne attaccante del Bayer Leverkusen, e Raheem Sterling del Manchester City.infortunio Bolt staffetta mondiali londra NoneUsain Bolt vince oro nei 200 metri Rio 2016 video NoneBolt vince i 100 metri a Rio 2016 video None Leggi su panorama

