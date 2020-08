Traffico Roma del 25-08-2020 ore 11:30 (Di martedì 25 agosto 2020) Luceverde Roma bene trovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord ci sono ancora incolonnamenti per incidente sul Lungotevere Flaminio da Piazzale delle Belle Arti a via Antonio Allegri da Caravaggio verso Piazza Gentile da Fabriano rallentamenti per incidente anche al Nomentano in Piazza Orazio marucchi in centro temporaneamente chiuso il sottovia Ignazio Guidi altezza di via Campania verso piazza della Croce Rossa per lavori urgenti code conseguenti su Corso d’Italia e su via Lucania incidente anche su Ponte Mazzini in azione del Gianicolo Ci sono rallentamenti all’altezza di Lungotevere dei Sangallo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luce verde è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 25-08-2020 ore 08:30

Swapfiets, la Netflix delle due ruote arriva a Milano

Erano ancora all’università quando ebbero l’idea nel 2014. Tre olandesi poco più che ventenni, Richard Burger, Marc van Pappelendam e Martijn Obers, decisero allora di rendere inutile il possesso di u ...

'Ndrangheta e narcotraffico colombiano, Salvatore Mancuso sarà estradato in Italia

Salvatore Mancuso, ex 'numero due' delle Autodifese unite della Colombia (Auc, paramilitari), sarà espulso all’inizio di settembre dagli Stati Uniti, dove ha scontato una lunga pena detentiva per narc ...

