Spadafora contro tutti: l'estate calda del ministro dello Sport (Di martedì 25 agosto 2020) L'estate calda del ministro Vincenzo Spadafora non è ancora finita. Anzi. E anche la primavera non è stata male, con il lungo confronto (scontro) con il mondo del calcio che chiedeva di ripartire e sbatteva contro i 'No' di colui che, per competenza ministeriale, avrebbe dovuto fare di tutto perché il pallone tornasse a rotolare. Salvo poi assistere a un finale di stagione senza focolai, contagi e tutto quello che temeva. L'antipasto lo aveva servito a marzo (era ancora inverno) con l'ormai celebre cambio di idea dalla notte alla mattina a proposito dell'opportunità di giocare l'ultimo turno di campionato prima del lockdown: prima sì, firmato dal suo presidente del Consiglio, poi no all'ora di pranzo con le squadre già in campo.Poi è ... Leggi su panorama

MilanForever81 : RT @MarcoKappa11: Ministro #Spadafora conferma inizio #SerieA il 18 settembre: '5 CONTRO 5 IL PRIMO CHE SEGNA VINCE' - lukapzi93 : RT @MarcoKappa11: Ministro #Spadafora conferma inizio #SerieA il 18 settembre: '5 CONTRO 5 IL PRIMO CHE SEGNA VINCE' - MarcoKappa11 : Ministro #Spadafora conferma inizio #SerieA il 18 settembre: '5 CONTRO 5 IL PRIMO CHE SEGNA VINCE' - svbastian_ : @chris09549389 Gombloddo di Spadafora contro il calcio incoming - McVirga86 : @PinoVaccaro77 @FabRavezzani @TelelombardiaTV Beh avessi visto la stessa foga contro la regione che ho visto contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora contro E' tornato Spadafora (e attacca Gualtieri...) La Repubblica E' tornato Spadafora (e attacca Gualtieri...)

E' tornato dalle vacanze (anche) il ministro dello Sport: Vincenzo Spadafora lo annuncia trionfalmente su Instagram. "In ufficio per fare il punto-spiega-sui tanti dossier aperti. Il Ministro dell'Eco ...

Draghi: contro il Covid è necessario pragmatismo, dare di più ai giovani

Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall'incertezza invece di esser noi a ...

E' tornato dalle vacanze (anche) il ministro dello Sport: Vincenzo Spadafora lo annuncia trionfalmente su Instagram. "In ufficio per fare il punto-spiega-sui tanti dossier aperti. Il Ministro dell'Eco ...Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall'incertezza invece di esser noi a ...