Sicilia, Rampelli: «La Rackete sta portando altri 221 migranti. Il governo è in confusione cronica» (Di martedì 25 agosto 2020) Arriva un carico di migranti guidati da Carola Rackete. Diretto nella Sicilia al collasso. E il governo è latitante. A denunciarlo Fabio Rampelli, che registra una situazione drammatica. In Sicilia 58 positivi su 65 sono migranti «La situazione dei migranti in Sicilia», dice il vicepresidente della Camera e deputato di Fdi. è la cronaca di un’emergenza annunciata. Persino il sindaco di centrosinistra, il primo cittadino di Lampedusa, vicino al governo rosso-giallo chiede da quasi due mesi lo stato d’emergenza. Ma non viene ascoltato. Allora c’è da preoccuparsi. In queste ore a parlare sono i numeri. Su 65 casi positivi da coronavirus, 58 sono migranti ... Leggi su secoloditalia

ssimon1900 : RT @SecolodItalia1: Sicilia, Rampelli: «La Rackete sta portando altri 221 migranti. Il governo è in confusione cronica» - SecolodItalia1 : Sicilia, Rampelli: «La Rackete sta portando altri 221 migranti. Il governo è in confusione cronica»… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Rampelli Migranti: Rampelli (Fd'I), in Sicilia governo latitante, Lamorgese si dimetta Agenzia Nova M5S: Mulè, 'cosa non fa Zingaretti per una poltroncina'

Per il fratello di Montalbano viene spontaneo il consiglio: cambi spacciatore”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. (La Sicilia) Così in un post sul ...

Roma: Rampelli, 'da Zingaretti dire tutto e fare il suo contrario'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "L’ultima dichiarazione di Zingaretti su Virginia Raggi è perfettamente in sintonia con la nuova modalità del Pd: dire tutto e fare il suo contrario, un orribile sconfortan ...

Per il fratello di Montalbano viene spontaneo il consiglio: cambi spacciatore”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. (La Sicilia) Così in un post sul ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "L’ultima dichiarazione di Zingaretti su Virginia Raggi è perfettamente in sintonia con la nuova modalità del Pd: dire tutto e fare il suo contrario, un orribile sconfortan ...