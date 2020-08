Seduta positiva tra le piazze europee, Milano inclusa (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo le principali borse europee confermando l’intonazione positiva dell’avvio. Sul sentiment degli investitori continua a prevalere l’ottimismo dopo i segnali distensivi sul commercio tra USA e Cina oltre ai dati macro dalla Germania migliori delle attese. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,23%. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +145 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,01%. Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,79%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,23%, e ... Leggi su quifinanza

