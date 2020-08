Ronaldinho, incubo finito: rilasciato dopo oltre cinque mesi di detenzione (Di martedì 25 agosto 2020) ASUNCION, PARAGUAY, - L'ex giocatore brasiliano Ronaldinho , detenuto in Paraguay da più di cinque mesi con l'accusa di essere entrato nel paese con documenti falsi, è stato rilasciato . Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

E’ finita l’odissea dell’ex attaccante di Milan e Barcellona Ronaldinho. I giudici in Paraguay hanno accolto la sua richiesta di scarcerazione: l’ex verdeoro può così lasciare il Paese dopo essere sta ...Incubo finito per Ronaldinho. O almeno così sembra. Il brasiliano è stato rilasciato, dopo oltre cinque mesi di detenzione in Paraguay, e adesso «è libero di viaggiare in qualsiasi paese del mondo, ma ...