Referendum: dubbi nel Pd, ma regge la linea del Sì (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Avanti con il sì al Referendum, nonostante l'impasse sulla legge elettorale. Il Partito Democratico difende la linea fin qui tenuta e con il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, spiega che esiste ancora la possibilità di mettere in campo una riforma rispettosa del dettato costituzionale. Delrio invoca coerenza Dopo aver ricordato il patto fra tutte le forze di maggioranza sottoscritto a dicembre e che prevede un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5%, Delrio sottolinea che quello stesso accordo prevedeva altri interventi finalizzati ad assicurare la rappresentatività territoriale e politica anche dopo il taglio dei parlamentari: "In Senato sono in discussione, ed entro il 20 settembre potranno andare in Aula, l'allineamento elettorale attivo (18 ...

«Il taglio dei parlamentari da solo non basta», si sente ripetere da quanti — nel Pd, ma non solo — stanno avanzando dubbi sul referendum dopo aver votato la riforma in Parlamento. «Mancano i corretti ...

Il fascino indiscreto del No alle riforme

Fino a poco tempo fa il successo del Sì al referendum per la riduzione dei parlamentari pareva più scontato del risorgere del sole. Adesso, quello che pareva un pronostico pre-elettorale a senso unico ...

