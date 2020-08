"Ora Bocelli ne conosce uno". Briatore ricoverato, la provocazione finale di Selvaggia Lucarelli | Guarda (Di martedì 25 agosto 2020) “Sipario”, scrive Selvaggia Lucarelli. Che stavolta forse esagera nel voler essere provocatoria sulla situazione di Flavio Briatore, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia sull'imprenditore del Billionaire ha spaccato l'opinione pubblica: tanti i messaggi che augurano una rapida guarigione a Briatore a prescindere dalla sua battaglia “negazionista”, ma tanti sono anche i commenti di cattivo gusto. Come quello condiviso dalla Lucarelli: “Dimenticavo - è il messaggio condiviso dalla giornalista di Tpi - finalmente Bocelli potrà dire di conoscere qualcuno finito in ospedale per il Covid”. Il tutto corredato da una foto del passato ... Leggi su liberoquotidiano

carpa2019 : @spaezio @tinzy88798900 #Bocelli non vedeva l'ora di conoscerne uno... - axerina : RT @Culonainch: Ora Bocelli potrà dire che, in effetti, uno lo konosce #Briatore - ve10ve : RT @Culonainch: Ora Bocelli potrà dire che, in effetti, uno lo konosce #Briatore - Angie35613025 : @NicolaPorro Ora Bocelli potrà dire di conoscere qualcuno con il Covid #covidioti - atlantidelibri : RT @Culonainch: Ora Bocelli potrà dire che, in effetti, uno lo konosce #Briatore -

Bastoni ospite sulla barca di Bocelli, concerto privato per il calciatore dell’Inter

Alessandro Bastoni ospite sulla barca di Andrea Bocelli, concerto privato per il difensore dell’Inter. Il calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni è stato invitato sulla barca di Andrea Bocelli. Basto ...

