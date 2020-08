Musumeci esulta, "si svuota l'hotspot di Pozzallo" (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - "Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l'hotspot di Pozzallo, dove alle 11 è stato inviato il nostro team per esaminare l'idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente sì. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alla sua ordinanza che imponeva da mezzanotte lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza. La circolare emessa ieri dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza, stabiliva l'invio, da parte delle Aziende sanitarie provinciali, del personale medico per ... Leggi su agi

L'"all-in" del ColonNello: «Ora ci devono rispettare». Sbarcati infetti, i veri dati

Mancato stato d'emergenza a Lampedusa, tendopolia Vizzini e fughe dai centri. I dubbi su chi deve eseguire l'ordinanza Catania - Quando, nel primo pomeriggio, i suoi guru della comunicazione social lo ...

