Milano, stazione centrale: poliziotto eroe salva la vita ad un anziano (Di martedì 25 agosto 2020) È accaduto poche ore fa a Milano. Un poliziotto ha salvato la vita ad un anziano colpito da un malore in stazione centrale. Ci troviamo a Milano, più precisamente nella stazione centrale. L’azione compiuta da un agente di polizia sta già facendo il giro del web. A quanto pare il poliziotto avrebbe salvato la vita … Leggi su viagginews

poliziadistato : Con 20 minuti di massaggio cardiaco, agente #PoliziaFerroviaria di Milano salva la vita a 76enne colto da malore in… - Corriere : Massaggio cardiaco per 20 minuti: così un poliziotto fuori servizio ha salvato un anziano a Milano - poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - LPeyretti : RT @poliziadistato: Con 20 minuti di massaggio cardiaco, agente #PoliziaFerroviaria di Milano salva la vita a 76enne colto da malore in sta… - MarinoBruschini : RT @poliziadistato: Con 20 minuti di massaggio cardiaco, agente #PoliziaFerroviaria di Milano salva la vita a 76enne colto da malore in sta… -