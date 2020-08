Microsoft Flight Simulator e l'atterraggio non propriamente andato a buon fine di un pilota vero (Di martedì 25 agosto 2020) Il canale YouTube di AviatorDan è focalizzato su giochi simulativi di volo. Il 18 agosto il canale ha preso una svolta particolare quando un pilota di linea professionista ha preso il controllo del più recente Microsoft Flight Simulator.Nonostante il gioco venga recensito positivamente, il video è risultato molto interessante dopo che il pilota si è trovato in difficoltà durante l'atterraggio del suo aereo. Durante la sessione di gioco il pilota è sceso a velocità troppo elevata ed ha provato così a rimediare al suo errore senza successo. Il pilota in seguito ci ha riprovato completando l'atterraggio ma non senza una certa difficoltà.Quando gli è stato chiesto un ... Leggi su eurogamer

GameSailors : RT @GameSailors: Microsoft Flight Simulator - La Recensione del più incredibile simulatore di volo! - tuttoteKit : #Microsoft Flight Simulator: come installare mod e altri contenuti gratuiti #AsoboStudio #MicrosoftFlightSimulator… - Il_Paradroide : RT @Tanzen: Flight Simulator 2020 è l'espressione massima dei simulatori di volo da parte di Microsoft. Lo abbiamo recensito assieme a un… - Tanzen : Flight Simulator 2020 è l'espressione massima dei simulatori di volo da parte di Microsoft. Lo abbiamo recensito a… - GameStopItalia : 'Un capolavoro pressoché totale, il primo vero gioco next-gen!' Che ne pensate? ?? -