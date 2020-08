Meteo Roma del 25-08-2020 ore 19:15 (Di martedì 25 agosto 2020) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni per la giornata di domani al giornata all’insegna della stabilità su tutte le regioni settentrionali con sole prevalente da segnalare soltanto delle innocue nubi irregolari sulla Liguria Alpi e Prealpi alte pianure al centro bel tempo anche con azioni assente su tutte le regioni cieli sereni fin dal primo mattino nel corso di tutta la giornata salvi no coi nuovi lungo le regioni tirreniche al sud tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi Sia sulle regioni peninsulari che su quel insulari precipitazioni assente temperature in aumento su tutte le regioni le previsioni del tempo su una cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

