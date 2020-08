Messi-Barcellona ai titoli di coda, dall'Argentina 'Sarà addio' (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Quello che sembrava impossibile adesso è più di un'ipotesi: Lionel Messi è pronto a lasciare il Barcellona. Un divorzio che dall'Argentina danno per certo, citando un fax inviato al ... Leggi su gazzettadiparma

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (4) Il Barcellona adirà le vie legali per ottenere i 700 milioni di € di clausola rescissoria di Messi - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - LucioPerotta : #Conte va da Zhang per dimettersi. Zhang gli dice che #Messi sta per lasciare il #Barcellona. Conte rimane #film - marco_rogerio_ : RT @juanito1897: Il Barcellona pensa a DeSciglio e Messi chiede la rescissione del contratto. -