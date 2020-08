Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: 'Stop commenti osceni su Flavio Briatore' (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Qualche minuto per registrare la notizia, postarla sui social e vedere, purtroppo, la pioggia di commenti al fatto del giorno. L'imprenditore è ricoverato al ... Leggi su leggo

annapaolaconcia : @tizianamaiolo @AzzolinaLucia @mara_carfagna Dove su @ilriformista ? O su tw? - tizianamaiolo : @annapaolaconcia @AzzolinaLucia @mara_carfagna Si, Paola, sei stata brava in quell’occasione. Dobbiamo imparare a d… - annapaolaconcia : @tizianamaiolo @AzzolinaLucia Vero Tiziana, pian piano tutte ce ne accorgiamo, destra, sinistra, centro....ma lo di… - HardRock900 : @mara_carfagna il rispetto lo si ha per persone serie, non chiacchieroni. Se è malato ,è malato come sono stati mal… - Leonard82134492 : RT @Irenairii17: @Leonard82134492 @robersperanza @luigidimaio @GiuseppeConteIT @Viminale #LoveIsNotTourism Forza???? @GiuseppeConteIT @luigid… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Carfagna Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: «Stop commenti osceni su Flavio Briatore» Il Messaggero Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: «Stop commenti osceni su Flavio Briatore»

Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Qualche minuto per registrare la notizia, postarla sui social e vedere, purtroppo, la pioggia di commenti al fatto del giorno. L'imprenditore è ricoverato al S ...

Speciale scuola: Carfagna (FI), governo dia subito risposte chiare e uniformi per tutta Italia

Roma, 25 ago 15:15 - (Agenzia Nova) - Ad avviso di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, "il governo deve trovare un punto di equilibrio fra sicurezza e garanzia del d ...

Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Qualche minuto per registrare la notizia, postarla sui social e vedere, purtroppo, la pioggia di commenti al fatto del giorno. L'imprenditore è ricoverato al S ...Roma, 25 ago 15:15 - (Agenzia Nova) - Ad avviso di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, "il governo deve trovare un punto di equilibrio fra sicurezza e garanzia del d ...