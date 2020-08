Lo chiamavano Jeeg Robot, su Netflix in streaming da oggi (Di martedì 25 agosto 2020) Arriva nel catalogo di Netflix di agosto 2020, a partire da oggi, Lo chiamavano Jeeg Robot, il nuovo cult con Claudio Santamaria. Il grande cinema italiano approda in streaming su Netflix nel catalogo di agosto 2020 grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot, il film diretto da Gabriele Mainetti e diventato, in una manciata di anni, un vero e proprio cult. Vincitore di 8 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento, Lo chiamavano Jeeg Robot è un omaggio in salsa romanesca al celebre manga di Go Nagai "Jeeg Robot d'acciaio". Il supereroe in questo caso è tutto italiano, anzi romano. Enzo Ceccotti, interpretato da Claudio Santamaria, ... Leggi su movieplayer

blavckthorn : sinceramente fiera di @sweetdylan_ che finalmente stasera guarda Lo Chiamavano Jeeg Robot dopo mesi di me che le ro… - kristedly : stasera rewatchino di lo chiamavano jeeg robot con il ncb, finirà malissimo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lo chiamavano Jeeg Robot, su Netflix in streaming da oggi - xshelbyhere : stasera ci guardiamo lo chiamavano jeeg robot perchè l'italia è una repubblica democratica fondata su Luca Marinelli - mmarrghe : RT @coronaeboreaIis: fancam di luca marinelli as zingaro in onore di lo chiamavano jeeg robot nel catalogo di netflix da oggi let’s goooooo… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamavano Jeeg Lo chiamavano Jeeg Robot, su Netflix in streaming da oggi Movieplayer.it Lo chiamavano Jeeg Robot, su Netflix in streaming da oggi

Arriva nel catalogo di Netflix di agosto 2020, a partire da oggi, Lo Chiamavano Jeeg Robot, il nuovo cult con Claudio Santamaria. Il grande cinema italiano approda in streaming su Netflix nel catalogo ...

Lo Chiamavano Jeeg Robot arriva su Netflix: pronti a cantare con lo Zingaro di Marinelli?

Lo Chiamavano Jeeg Robot rappresenta un unicum nel panorama cinematografico italiano e se non lo avete ancora visto arriva una nuova possibilità, dato che il film di Gabriele Mainetti è approdato su N ...

Arriva nel catalogo di Netflix di agosto 2020, a partire da oggi, Lo Chiamavano Jeeg Robot, il nuovo cult con Claudio Santamaria. Il grande cinema italiano approda in streaming su Netflix nel catalogo ...Lo Chiamavano Jeeg Robot rappresenta un unicum nel panorama cinematografico italiano e se non lo avete ancora visto arriva una nuova possibilità, dato che il film di Gabriele Mainetti è approdato su N ...