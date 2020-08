Lazio, Inzaghi e il rebus rinnovo (Di martedì 25 agosto 2020) Muriqi e Fares subito, magari già in settimana in ritiro per far sorridere Simone Inzaghi e presentarsi all'incontro per il rinnovo di contratto con argomenti convicenti. Lotito segue le mosse da Cortina, lavora insieme con Tare per chiudere le trattative con Fenerbahce e Spal prima di confezionare qualche altro colpo di qualità nel mese di settembre. Inzaghi attende novità, in ballo, naturalmente, c'è anche il rinnovo del contratto fino al 2023 che sembrava cosa fatta ma tutto è stato rinviato a fine mese quando il tecnico sarebbe salito in ritiro ad Auronzo di Cadore a pochi chilometri dal presidente Lotito in vacanza a Cortina. Nei prossimi giorni il confronto, l'allenatore biancoceleste chiederà garanzie tecniche e di avere il prima possibile almeno altri ... Leggi su iltempo

